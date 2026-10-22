¡El Show de la Tencha va por el Copihue de Oro!: revisa cómo votar

Este jueves se hizo el anuncio de los nominados al Copihue de Oro y El Show de la Tencha, de nuestra querida señora Hortensia de RadioActiva, consiguió una nominación en la categoría Mejor Programa Radial.

El espacio competirá por el galardón con otros populares programas: «¿Cómo andamos por casa Daniel?», de Radio Pudahuel; «Sacando la Vuelta», de Radio Carolina; «Ciudadano ADN», de Radio ADN; y «La Mañana de la Corazón», de Radio Corazón.

Vale señalar que cuatro de los cinco programas nominados pertenecen Prisa Media. Hablamos de los espacios de RadioActiva, Radio Pudahuel, Radio ADN y Radio Corazón.

De esta manera, El Show de la Tencha, que ha acompañado a los auditores durantes años buscará quedarse con el reconocimiento del público frente a una competencia que reúne a distintas voces de la radio chilena.

Con su particular sello, el espacio se ha ganado un lugar entre los auditores de RadioActiva. A través de llamados telefónicos, la gente comparte problemas amorosos, secretos y confesiones, mientras la Tencha responde con consejos y su humor característico.

¿Cómo votar por El Show de la Tencha?

¡Atención RadioActivos! A las 13:00 horas se habilitará la votación para que el público pueda elegir a sus favoritos.

De este modo, si quieres que El Show de la Tencha se quede con el Copihue de Oro 2026 no dudes en entregar tuvo.

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