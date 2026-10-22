Sorpresivo vuelco en el caso judicial que enfrenta Fran Maira

Durante este miércoles se dio a conocer un vuelco en el caso judicial de Fran Maira. La cantante alcanzó un entendimiento con la familia de Mayerson Zapata, el motociclista que sufrió graves lesiones tras ser atropellado por ella en febrero de este año.

La defensa informó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que ambas partes llegaron a un acuerdo reparatorio. La negociación también fue confirmada por la abogada que representa a la familia del ciudadano colombiano, quien permaneció varias semanas hospitalizado después del accidente.

Recordemos que los familiares de Zapata presentaran una querella contra Fran Maira por el delito de cuasidelito de lesiones graves gravísimas. En la acción judicial, acusaron a la artista de realizar maniobras negligentes e imprudentes que habrían provocado el accidente.

Ahora, tras los acercamientos entre ambas partes, el tribunal fijó una audiencia para el próximo martes 27 de octubre. En esa instancia, la jueza deberá revisar y ratificar el acuerdo, que contempla el pago de una indemnización económica.

Además, la defensa de Fran Maira pidió modificar las medidas cautelares que mantienen a la cantante vinculada al proceso judicial, debido a sus planes de viajar al extranjero.

Fran Maira se podría sumar a reality

Según informó La Tercera, el tribunal accedió a suspender la medida cautelar de arraigo nacional, por lo que podrá salir de Chile bajo las condiciones establecidas por el tribunal.

Esta resolución abre la posibilidad de que la exintegrante de Gran Hermano Chile participe en un nuevo proyecto televisivo fuera del país.

Durante las últimas semanas, trascendió que Fran Maira podría incorporarse a «¿Volverías con tu Ex? 3», el reality de Mega que se graba en Perú. Sin embargo, es algo que aun no está confirmado.

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