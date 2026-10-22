Álvaro Ballero y Valentina Schnitzer confirman importante paso en su relación: dejaron la grande en redes sociales

Álvaro Ballero recurrió a sus redes sociales para dar a conocer un nuevo paso en su romance con Valentina Schnitzer.

El exchico reality compartió en Instagram una experiencia que vivió junto a su pareja, con quien acudió a una tatuadora para marcar en sus pieles.

El empresario mostró parte del resultado y explicó el motivo detrás de uno de los tatuajes que eligió para su antebrazo. Según reveló, el dibujo está relacionado con el momento en que comenzó a acercarse sentimentalmente a la veterinaria.

En concreto, el diseño representaría «la constelación del día en que le hablé (a Valentina) por Instagram».

Además, el tatuaje también incluye una cruz egipcia, símbolo al que el empresario le atribuye un significado de protección.

La jornada también tuvo otro detalle que llamó la atención. En otro registro, Álvaro Ballero mostró que se realizó un diseño adicional en uno de sus dedos.

Valentina Schnitzer, en tanto, también quiso sumarse a la experiencia y se tatuó en uno de sus dedos de la mano. La veterinaria eligió el mismo diseño que su pareja, un detalle que vincula ambos tatuajes.

Vale señalar que la publicación en el Instagram de Álvaro Ballero generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

«Ahhhhhh pero que hermoso detalle, me encanta la gente INTENSA»; «Se ven muy lindos juntos»; «Cuidense y sean felices «; «Amooo….son los mejores…»; «Me encantan!! Mucho amor y felicidad para ustedes», fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

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