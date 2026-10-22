Millonario acuerdo: revelan el monto que Fran Maira tendría que pagarle a la familia de motorista tras grave accidente

El caso judicial que enfrenta Fran Maira podría entrar en una nueva etapa. Recientemente, se dio a conocer que la joven llegó a un acuerdo económico con la familia de Mayerson Zapata, el motociclista colombiano que sufrió graves lesiones tras protagonizar un accidente de tránsito con la artista en febrero pasado.

El accidente ocurrió el 24 de febrero en la comuna de Lo Barnechea. Ese día, la exchica reality colisionó con la motocicleta de Zapata, quien resultó con lesiones de gravedad.

A raíz de este hecho, la intérprete fue formalizada por cuasidelito de lesiones graves y quedó sujeta a medidas cautelares. Desde entonces, su defensa mantuvo conversaciones con los representantes de la víctima para buscar una salida al conflicto.

El monto que tendría que pagar Fran Maira

Según informó La Tercera, el pacto contempla una indemnización de $60 millones. Ahora, la justicia deberá analizar sus condiciones y determinar si corresponde aprobarlo.

De acuerdo con los antecedentes publicados por el citado medio, la cantante se comprometió a entregar el dinero en tres cuotas. Los pagos se realizarían durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, mediante vales vista.

El acuerdo llegará al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el próximo martes 27 de octubre. En esa audiencia, el tribunal deberá revisar el pacto y resolver si lo aprueba.

Pero esa no es la única determinación judicial relacionada con la artista. El tribunal también autorizó a Fran Maira a viajar a Lima, Perú, entre el 24 de octubre y el 30 de diciembre de este año.

Para obtener el permiso, la cantante debió pagar una fianza de $4 millones. Durante su estadía en el país vecino, participaría en un reality show.

Pese a encontrarse fuera de Chile, la artista comparecerá de manera telemática en la audiencia del próximo martes. Instancia clave para conocer el futuro del acuerdo económico alcanzado con la familia del motociclista.

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