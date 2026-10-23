La emoción del Rumpy en el lanzamiento de su libro sobre El Chacotero Sentimental: «Agradezco mucho, no solo el que llamen, sino que confíen»

Este jueves se realizó el lanzamiento oficial de «El Chacotero Sentimental. El libro» en el Bar Liguria de Manuel Montt. La publicación nació en el marco de la celebración de los 30 años del emblemático programa, que comenzó sus transmisiones en Rock & Pop en 1996, para luego llegar a la Radio Corazón hasta donde está actualmente.

La actividad reunió a Roberto Artiagoitia, conocido como El Rumpy, autor del libro, junto al periodista y escritor Óscar Contardo y al músico y compositor de Los Bunkers, Mauricio Durán. El encuentro contó con la moderación del periodista Patricio Cuevas.

El libro ya está disponible a través de la página web del Fondo de Cultura Económica, donde los lectores pueden acceder a un 10% de descuento por tiempo limitado utilizando el código RUMPY.

La emoción del Rumpy en el lanzamiento de su libro sobre El Chacotero Sentimental

Durante el evento, El Rumpy compartió con los fanáticos del programa, conversó con ellos, se tomó fotografías y firmó ejemplares. Posteriormente, conversó con nuestros amigos de Radio Corazón, donde reflexionó sobre la trayectoria del espacio.

Al hablar sobre el éxito de El Chacotero Sentimental, el comunicador destacó la importancia de la paciencia y la perseverancia para desarrollar el proyecto.

En ese contexto, El Rumpy aconsejó a quienes desean emprender en las comunicaciones: «Que no es automático, que hay que esperar, que hay que perseverar, que la radio actúa con pequeñas oleadas, no es un tsunami. Son pequeñas olitas que van llegándole a la gente, que es lento. Eso podría decir».

El locutor también se refirió al vínculo que ha construido con los auditores a lo largo de las tres décadas del programa. Sobre la confianza que las personas depositan en él al compartir sus historias, muchas veces profundamente íntimas, expresó:

«Es que yo agradezco mucho, no solo el que llamen, sino que confíen. Y yo lo único que puedo devolverles es mi dedicación y mi confianza, y darles el tiempo para que hagamos de este programa algo especial para los que escuchan, para los que llaman, para los que lo hacemos; que se produzca esa magia entre todos«.

Finalmente, El Rumpy dejó un mensaje final sobre el contenido de su libro:

«Yo creo que es para la gente que ha escuchado mucho el programa y también para la gente que no lo ha escuchado tanto pero sabe, para que se entere de primera fuente de cómo lo he hecho estos 30 años«, cerró.

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