«Suenan campanas»: Periodista del matinal de Canal 13 anunció que se acerca su boda y así reaccionaron sus compañeros

Un especial momento se vivió durante este viernes en el matinal de Canal 13, «Tu Día». Esto debido a que una integrante del espacio anunció que contraerá matrimonio durante este fin de semana.

Resulta que Delfina Gómez apareció frente a las cámaras con un velo de novia, dando a conocer la noticia ante los televidentes. El anuncio sorprendió al equipo y motivó una serie de felicitaciones en plena transmisión.

José Luis Repenning fue uno de los primeros en referirse al importante acontecimiento. Con evidente entusiasmo, el animador presentó a su compañera y anticipó lo que se viene para ella durante los próximos días.

«Este fin de semana suenan campanas. Ahí está la novia», expresó el animador.

En tanto, Priscilla Vargas también quiso sumarse a este momento. La animadora destacó la nueva etapa que comenzará Delfina y le entregó un mensaje cargado de buenos deseos.

«Tenemos una Delfina llena de ilusiones, con tantos proyectos. Muchos de nosotros te vamos a estar acompañando y te deseamos lo mejor», expresó.

La especial petición de Delfina Gómez a Michelle Adam

Tras recibir las felicitaciones del equipo, la periodista agradeció las muestras de afecto y manifestó sus ganas de disfrutar esta celebración junto a sus seres queridos.

Asimismo, aprovechó la instancia para hacer una petición que involucró directamente a Michelle Adam, meteoróloga del matinal.

«Eso espero, que la pasemos bien, disfrutemos y que sean muchos años. Muchas gracias por los saludos. A pasarlo bien. Michelle (Adam), que no llueva, por favor. Te lo pido», indicó la periodista de «Tu Día» en todo de broma.

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