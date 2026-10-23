«Hay que hacer una prueba»: José Antonio Neme le lanza coqueto comentario a Cristián Sánchez y así reaccionó Diana Bolocco

Recientemente, el rostro de Mega, José Antonio Neme estuvo presente en el «Hasta que el Podcast nos separe», espacio conducido por Diana Bolocco y Cristián Sánchez, donde protagonizó un divertido momento.

Durante la charla, Sánchez recordó una declaración que había realizado en un episodio anterior. En aquella oportunidad, aseguró que «de los heterosexuales era el más gay. Estoy aquí, pegando en el palo».

La frase dio pie a una directa pregunta de José Antonio Neme. «Hay que hacer una prueba. ¿Yo te atraigo?», le consultó.

Frente a esto, Cristián Sánchez respondió con humor y reconoció algunos atributos del periodista. «Puta, igual tienes tus cositas, tienes ojos lindos», comentó entre risas.

Sin embargo, Diana Bolocco quiso ir más allá y aclarar si la atracción era mutua. Por eso, se dirigió directamente al conductor de Mega para preguntarle qué pensaba de Sánchez.

«Pero espera, quiero saber si él te atrae (Sánchez)», planteó la animadora.

Fue entonces cuando Neme sorprendió con una respuesta sin rodeos: «Sí, yo me lo comería».

«Perdón que te lo diga, pero con una copa de vino, buena onda. O sea, si te conociera por Grindr, sí, de todas maneras», agregó.

La confesión de José Antonio Neme

Posteriormente, Diana Bolocco cambió el foco de la conversación y le preguntó a Neme si existía alguna figura conocida de Chile que despertara su interés.

Neme no tuvo inconvenientes en entregar un nombre. Se trata de Martín Cárcamo, a quien destacó por su apariencia y estilo.

«Martín me parece un tipo súper atractivo, es como distinguido, eso me gusta de él», confesó el conductor de Mega.

También te podría interesar: «Suenan campanas»: Periodista del matinal de Canal 13 anunció confirmó que se casará en los próximos días y así reaccionaron sus compañeros

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google