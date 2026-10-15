Leo Rey sorprende con aplaudido gesto en redes sociales: generó emoción en comunidad educativa

Leo Rey volvió a dar que hablar en redes sociales con un aplaudido gesto que no pasó desapercibido.

El cantante chileno anunció que buscaba regalar su piano a una escuela rural de la Región de Valparaíso. Esto con el objetivo de acercar la música a estudiantes.

La iniciativa surgió a través de Instagram, donde Leo Rey publicó un video para ofrecer el piano a un establecimiento educacional. Su intención era que niños, niñas y adolescentes pudieran utilizarlo en clases de música.

«Quiero regalar este pianito que tengo aquí en la casa para alguna escuelita rural, ojalá de la Quinta Región, para poder hacérselo llegar, para que le puedan dar clases de piano, de música a sus alumnos», explicó el músico.

La escuela que recibirá el piano de Leo Rey

El llamado del exvocalista de La Noche no tardó en encontrar respuesta. La Escuela Delfina Alarcón de Colliguay, ubicada en la Región de Valparaíso, se contactó con él mediante un comentario en Instagram para contarle sobre su realidad.

El mensaje llegó hasta el artista, quien posteriormente utilizó sus historias de la misma plataforma para confirmar que el establecimiento sería el destinatario de su donación.

La noticia generó entusiasmo en la comunidad educativa, que podrá incorporar el instrumento a sus actividades y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje musical a sus alumnos.

Desde la escuela también reaccionaron públicamente al anuncio. De hecho, compartieron un video en su cuenta de Instagram, en la que alumnos y profesoras agradecieron el gesto de Leo Rey.

También te podría interesar: Luis Jara lanza confesión sobre hombres que asisten a sus conciertos: «Oye, canta bien este hue…»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google