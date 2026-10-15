¿Don Omar regresa a Chile?: esto es lo que se sabe

Don Omar sorprendió a sus fanáticos tras anunciar que tiene planes de regresar a los escenarios de Latinoamérica durante los últimos meses de 2027,

El artista puertorriqueño compartió la noticia a través de YouTube. Allí reveló que trabaja en los preparativos de su recorrido por la región y adelantó que pronto entregará información más precisa sobre las presentaciones.

«Para la semana que viene les doy fechas concretas», aseguró el intérprete.

Don Omar adelanta posible regreso a Chile

Durante la transmisión, el llamado «Rey del Reggaetón» explicó que tiene contemplados los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2027 para recorrer distintos países de Sudamérica y Centroamérica.

«Octubre, noviembre y diciembre es el tiempo que tengo separado para Suramérica y Centroamérica, desde México a Chile», señaló Don Omar.

Además, lanzó un comentario que especialmente la atención de sus seguidores chilenos.

«Regreso a Santiago de Chile nuevamente», indicó el artista para posteriormente seguir con otros destinos.

De este modo, Don Omar generó gran expectación con un posible regreso a Chile. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial.

Solamente queda esperar que el intérprete de éxitos como «Danza Kuduro» entregue anuncie las fechas de su próxima gira.

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