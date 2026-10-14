Youngers Discoteque 50+ llega a Puerto Montt: revisa la fecha, el recinto y dónde comprar entradas

Una fiesta pensada especialmente para mayores de 50 años llegará a Puerto Montt durante octubre. Se trata de Youngers Discoteque 50+. Iniciativa impulsada por Caja Los Andes y la comunidad Youngers que busca promover espacios de entretención, bienestar y encuentro social para esta generación.

El evento se realizará el próximo 17 de octubre en el Centro de Vinculación de Puerto Montt. Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket.

La propuesta invita a los asistentes a disfrutar de la música, bailar y compartir con otras personas. Todo esto en un ambiente pensado para quienes buscan nuevas experiencias, sin que la edad sea una limitación.

La iniciativa también busca cuestionar los prejuicios asociados al paso de los años y fomentar una vida activa, con oportunidades para mantener los vínculos sociales y participar en actividades recreativas.

Youngers llega a distintas ciudades

La propuesta surge en un contexto en que el bienestar emocional y la vida activa adquieren relevancia para este grupo etario. Según datos del Cincuentimeter, estudio realizado por Caja Los Andes junto a Cadem, el 85% de las personas mayores de 50 años ha experimentado estrés, angustia o agotamiento. Además, el 67% considera que su estado de salud le permitirá mantenerse activo física y mentalmente durante los próximos cinco años.

«Tenemos una generación con ganas de seguir aportando a la sociedad, disfrutando y aprendiendo, pero que muchas veces no encuentra los espacios para hacerlo. Este tipo de instancias culturales y recreativas buscan precisamente eso: entregarles un momento de bienestar y encuentro de calidad con otros», mencionó Ivanoa Ferrando, gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes.

Tras su paso por Puerto Montt, Youngers Discoteque 50+ también contempla fechas en otras ciudades del país: el 14 de noviembre en OVO, Coquimbo, y el 5 de diciembre en Sala Omnium, Santiago. Las entradas para estas presentaciones también se pueden encontrar en PuntoTicket.

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