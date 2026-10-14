Luis Jara sorprende con confesión sobre hombres que asisten a sus conciertos: «Oye, canta bien este hue…»

Recientemente, Luis Jara estuvo presenta en RadioActiva para hablar de su próximo show en Gran Arena Monticello, el que se titula «El Viaje», al igual que su más reciente álbum.

El evento se llevará a cabo el el próximo 14 de noviembre. Y en conversación con la Tencha, el cantante repasó distintos aspectos de su vida.

En este este sentido, explicó que el nombre del disco está relacionado con un recuerdo de su infancia, cuando tenía 10 años y viajó solo en micro para asistir a un casting en Televisión Nacional.

«Cuando volví del casting… me paré en la micro, me tomé de la baranda, miré para adelante y dije: ‘Yo voy a ser artista el resto de mi vida'», recordó.

Además, sobre el evento en Gran Arena Monticello indicó que compartirá escenario con importantes artistas como Emilia Dides, Franco el Gorila, Entre Mares, A los Cuatro Vientos e Ignacio Ormazabal.

Durante la entrevista, Luis Jara también reconoció que con sus shows ha logrado cambiar la perspectivas que algunas personas han tenido sobre él. «El 70% de personas que van a mi concierto son mujeres, pero hay un 17% de hombres que van a la fuerza», aseguró.

En este sentido, explicó que en muchas oportunidades logra cautivar a estos hombres. «A la segunda canción le dicen a la señora: ‘Sabes que se ve más gordo en la tele’. Después le dicen: ‘Oye, pero no era nada tan pesado. Oye, canta bien este huevón, vengamos de nuevo’. Hay una reconversión de un público»; aseguró.

Luis Jara habló de sus hijos y su vínculo con las nuevas generaciones

El intérprete también se refirió a su vida familiar y a la formación de sus tres hijos, de 30, 29 y 18 años.

En este sentido, Luis Jara reveló que uno estudió periodismo y que otro es productor musical y trabaja en Estados Unidos con importantes artistas.

«Siempre les estoy inculcando que hay que trabajar para tener lo que ellos quieren», indicó el cantante.

Luis Jara también destacó cuánto aprende de músicos más jóvenes como Ignacio Hormazabal.

En tanto, sobre su presente artístico, valoró el cariño del público y afirmó: «Cuando yo escucho y siento ese cariño, digo: ‘Todo ha valido la pena'».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google