Martín Cárcamo reacciona al presente de Julián Elfenbein: «Tiene que priorizar el estar tranquilo»

Desde hace varios meses que Julián Elfenbein está alejado de las pantallas. En agosto se dio a conocer que enfrentaba un complejo estado de salud y que fue internado. Si bien se supo que ya le dieron el alta, todavía no regresa a la televisión.

En este contexto, El Filtrador dio a conocer que no será parte de la Teletón 2026 que se desarrollará el 6 y 7 de noviembre.

Y recientemente, Martín Cárcamo se refirió a la situación de su colega y amigo. En conversación con @noticiasespectaculo y @panchordg, el conductor contó que mantiene contacto con su entorno, aunque prefirió no profundizar en detalles relacionados con su vida privada.

Las palabras de Martín Cárcamo sobre Julián Elfenbein

«Lo mantengo en privado, pero sí, obviamente tenemos comunicación con la familia y la verdad es que espero que pronto pueda estar de a poquito rearmando su vida», mencionó.

Además, destacó la importancia que tiene Julián Elfenbein para él.

«Julián para mí es muy importante como amigo, como comunicador. Lo encuentro un talento y espero que se recupere pronto. Eso es lo que te puedo decir, porque obviamente es parte del ámbito privado de la familia, pero sí estoy atento a él», expresó.

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue la ausencia de Julián Elfenbein en la próxima edición de la Teletón. En este sentido, Martín Cárcamo puso el foco en la recuperación del animador.

«Lo que pasa es que él tiene que priorizar el estar tranquilo y eso es lo más importante. Yo creo que una vez que las cosas estén en orden, y se sienta bien, debería volver a la tele. Lo echamos mucho de menos», señaló.

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