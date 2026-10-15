«¿Por qué se escandalizan tanto?»: Diana Bolocco deja la grande con impensada confesión sexual en pleno programa

Diana Bolocco protagonizó un particular momento en medio de Fiebre de Canto. Esto ocurrió después de hacerle preguntas sobre sus preferencias íntimas a los integrantes del espacio.

El episodio ocurrió durante la segunda noche hot del estelar de Chilevisión, jornada que contó con la participación de invitados vinculados a Fiebre de Baile.

En medio del espacio, la conductora realizó una serie de consultas.

Uno de los momentos se produjo cuando Geraldine Muñoz y el influencer Yiego Pizarro fueron consultados sobre sus preferencias. «Si tuvieras que elegir obligatoriamente, ¿trío o swinger?», preguntó Diana Bolocco a Pizarro, quien respondió «orgía», aunque después dijo que era de broma.

Geraldine, en tanto, reconoció que no sabía exactamente qué significaba ser swinger, por lo que la animadora le explicó que se trata de parejas que se intercambian. Frente a esto, la bailarina descartó ambas alternativas y mencionó: «Me gusta ahí para mí solita, tradicional».

La confesión de Diana Bolocco

La dinámica continuó con Emilia Dides, integrante del jurado de Fiebre de Canto. Diana Bolocco le preguntó que haría Patricia, su alter ego, en un hipotético escenario.

La cantante respondió que Patricia sería más celosa y que no le gustaría compartir. Sin embargo, aprovechó la instancia para devolverle la pregunta a la conductora: «¿Y tú, Diana?».

Diana Bolocco no evitó la respuesta y respondió: «Entre swinger y trío, trío».

La declaración generó sorpresa y risas entre los presentes. Por su parte, la animadora se lo tomó con humor y mencionó: «Pero ¿por qué se escandalizan tanto? Tú me preguntas y yo contesto».

La conversación no terminó ahí. Cuando le preguntaron si, en caso de invitar a alguien, escogería a un hombre o a una mujer, Diana Bolocco respondió: «A un hombre por supuesto».

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