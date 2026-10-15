Kathy Salosny respondió a desubicados comentarios sobre su apariencia: «Háganse cargo de su mirada al espejo»

Recientemente, Kathy Salosny compartió una serie de fotografías en redes sociales, en la que diversos usuarios la cuestioneron por su apriencia física.

Lejos de ignorar las críticas, contestó a los usuarios y compartió una reflexión sobre el paso del tiempo.

Kathy Salosny responde a las críticas

Todo comenzó con una publicación en la que Kathy Salosny mostró algunos momentos de un fin de semana junto a sus cercanos. La conductora acompañó las imágenes con una breve descripción: «Finde magnífico».

La publicación generó distintas reacciones entre sus seguidores. Muchos destacaron su look y le dejaron mensajes positivos. Sin embargo, otros hicieron desubicados comentarios.

Entre los comentarios negativos, hubo usuarios que la trataron de «vieja». Incluso una usuaria escribió: «Se le vinieron los años encima , muy descuidada se ve»

Frente a los cuestionamientos, Kathy Salosny optó por responder con un comentario en la misma publicación.

«Me divierten los comentarios de que estoy vieja, ¡es evidente!», señaló.

«Si el tiempo pasa y jamás lo oculto, háganse cargo de su mirada al espejo, mira que la mía es soñada. Abrazo de buena onda», añadió.

Por otro lado, el actor Francisco “Chapu” Puelles también reaccionó a la publicación y respaldó a la animadora de 62 años.

«Linda Katy!!! Quédate con los comentarios de las mujeres que te levantan no con los comentarios de las mujeres que te faltan el respeto», expresó.

Además, Salosny recibió el respaldo de muchos otros seguidores. «Qué onda los comentarios. Te felicito por tu forma de elegir vivir. Seca!!!»; «Sigues siendo linda, no hagas caso a comentarios envidiosos»; «No pesques… gente resentida», fueron algunos comentarios que le dejaron.

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