Julianno Sosa sorprende tras revelar qué hará después de su Teatro Caupolicán: involucra a Pablo Chill-E
Julianno Sosa reveló que está en conversación con su colega y amigo para iniciar un gran proyecto juntos.
Julianno Sosa visitó «HiperActiva, Vamo a Calmarno» de RadioActiva y sorprendió al revelar algunos de sus planes para los próximos meses.
Tras su presentación en el Caupolicán, el cantante adelantó que se tomará unos días para descansar junto a sus seres queridos antes de regresar con nuevos anuncios.
«La primera, me voy a la mierda. Así, hermano, necesito despejarme un poco, disfrutar de mi familia, de mi hija y de mi esposa», comentó Julianno Sosa entre risas durante la conversación.
Pero la pausa sería breve. El artista también adelantó que trabaja en nuevos proyectos musicales y abrió la posibilidad de realizar una gira por distintas regiones junto a Pablo Chill-E, la que llevaría el mismo nombre que su más reciente disco titulado «Flaites x Siempre».
Mientras tanto, Julianno Sosa se prepara para reencontrarse con su público este sábado 24 de octubre en el Teatro Caupolicán. El concierto ya se acerca y quedan las últimas entradas disponibles a través de PuntoTicket.
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