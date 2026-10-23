Julianno Sosa sorprende tras revelar qué hará después de su Teatro Caupolicán: involucra a Pablo Chill-E

Julianno Sosa visitó «HiperActiva, Vamo a Calmarno» de RadioActiva y sorprendió al revelar algunos de sus planes para los próximos meses.

Tras su presentación en el Caupolicán, el cantante adelantó que se tomará unos días para descansar junto a sus seres queridos antes de regresar con nuevos anuncios.

«La primera, me voy a la mierda. Así, hermano, necesito despejarme un poco, disfrutar de mi familia, de mi hija y de mi esposa», comentó Julianno Sosa entre risas durante la conversación.

Pero la pausa sería breve. El artista también adelantó que trabaja en nuevos proyectos musicales y abrió la posibilidad de realizar una gira por distintas regiones junto a Pablo Chill-E, la que llevaría el mismo nombre que su más reciente disco titulado «Flaites x Siempre».

Mientras tanto, Julianno Sosa se prepara para reencontrarse con su público este sábado 24 de octubre en el Teatro Caupolicán. El concierto ya se acerca y quedan las últimas entradas disponibles a través de PuntoTicket.

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