Coté López aclaró su situación judicial tras inesperada demanda que le interpuso Luis Jiménez

Coté López se refirió a la demanda que interpuso su expareja, el exfutbolista Luis Jiménez, en medio de un conflicto relacionado con sus hijos.

En conversación con Alfombra Roja, de Canal 13, la empresaria aclaró que actualmente mantienen un acuerdo sobre el tiempo que comparten con los menores.

¿Por qué demandó a Coté López?

Según explicó, la situación comenzó luego de que no asistiera a algunas instancias de mediación, lo que llevó al exjugador a iniciar acciones legales.

Sin embargo, aseguró: “Está todo resuelto. Hubo unas mediaciones a las que no asistí. Entonces Luis impuso una demanda, pero apenas caché llegamos a acuerdo y resolvimos”, señaló.

Durante la conversación, Coté López también destacó que ambos buscan mantener una relación equilibrada con sus hijos, pese al término de su vínculo sentimental.

En ese sentido, aseguró: “En el fondo los dos siempre hemos velado por el bienestar de los niños. La idea es siempre verlos 50/50. Lo justo y necesario por los niños, pero para qué vamos a meterle más leña al fuego, está todo resuelto y bien”, agregó.

De esta manera, Coté López le bajó el perfil a la situación y afirmó que consiguió resolver sus diferencias con Luis Jiménez mediante un acuerdo, sin entregar mayores detalles sobre las condiciones que establecieron.

Por otro lado, se refirió a los dichos de Disley Ramos contra su relación en Vértigo: «Vi que habló la Disley porque en el fondo, quiero pensar que no lo dijo con mala fe, pero dijo que éramos la pareja más odiada«.

«En una de esas llamadas que Luis tuvo con los niños, todos teníamos pareja y no tenía problema con que Luis estuviera con Disley», cerró, también quitándole importancia a la polémica.

También puedes leer en RadioActiva: El insólito drama que vive Naya Fácil en su nuevo penthouse: «Me entregó una propiedad no habitable, no puedo ocupar mi baño»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google