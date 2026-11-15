«Yo estaría dispuesta a darte un fin de semana de soltería, pero…»: La insólita propuesta de Diana Bolocco que dejó sin palabras a Cristián Sánchez

Diana Bolocco y Cristián Sánchez protagonizaron un divertido momento durante el último capítulo de su podcast Hasta que el Podcast nos separe, donde la animadora sorprendió a su esposo con una inesperada propuesta.

La conversación comenzó cuando el periodista recordó el comentado beso que su pareja compartió con Martín Cárcamo durante el cierre de la Teletón 2026, realizado en el Estadio Nacional.

En medio de las bromas, Diana Bolocco reveló que su excompañero de televisión actualmente se encuentra soltero, luego de terminar su última relación.

“Qué rico estar soltero para él”, comentó entre risas Cristián Sánchez.

“Se te vienen los mejores meses de tu vida, Martín (…) ¿Me dejarías salir con Martín? Es para acompañarlo, para que no esté solo”, planteó.

La insólita propuesta de Diana Bolocco que dejó sin palabras a Cristián Sánchez

Lejos de molestarse por la pregunta, Diana Bolocco decidió seguir la broma y sorprendió a su marido con un particular ofrecimiento.

“Sabes qué, te voy a proponer algo, pero tienes que tomarlo con todas sus reglas o si no, no”, advirtió inicialmente.

“Yo estaría dispuesta a darte un fin de semana de soltería, pero a la vuelta me tienes que contar absolutamente todo lo que hiciste. ¿Estarías dispuesto?”, preguntó.

Sin pensarlo demasiado, Cristián Sánchez aceptó la propuesta de su esposa con un breve “Ya”, lo que provocó una inesperada reacción de la animadora.

“Me cagaste, hue… Ok, cerrado”, respondió Diana Bolocco entre risas.

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