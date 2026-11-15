«Se tomó dos copas antes de entrar al programa y le causó lo que todos sabemos (…) Él tomó la decisión de internarse y bajar unos cuántos cambios»

Mauricio Pinilla continúa generando preocupación luego de que ingresara de urgencia a la Clínica de Los Andes durante la tarde de este viernes, tras su comentada participación en Vértigo.

El exfutbolista protagonizó varios momentos incómodos durante el estelar de Canal 13, situación que incluso habría llevado a Stefan Kramer a cancelar una imitación que tenía preparada.

En conversación con Las Últimas Noticias, Guido Marcelo, excuñado y asistente de Pinilla, explicó qué habría provocado su comportamiento.

Según relató, el exjugador llegó al canal cerca de las 20:00 horas del jueves y, antes de comenzar el programa, “se tomó dos medicamentos que son para bajar la ansiedad”.

“Mauro es un tipo demasiado ansioso y se tomó dos copas de champagne antes de entrar al programa y le causó lo que ya todos sabemos”, explicó.

Tras su eliminación, Pinilla regresó al camarín y protagonizó un “desencuentro con el equipo del estelar”. Posteriormente, le solicitaron que abandonara el canal junto a sus acompañantes y se dirigió a un restaurante.

La situación de Mauricio Pinilla

Guido Marcelo contó que al día siguiente encontró al exfutbolista y lo acompañó: “Él tomó la decisión de internarse y bajar unos cuántos cambios”, detalló.

“Ya está hospitalizado, está sedado y lo tienen estabilizado. Por lo pronto hay que esperar que se recupere para que empiece un nuevo tratamiento psiquiátrico”, añadió.

Respecto a los motivos que podrían estar afectándolo, Marcelo aseguró que Pinilla “está con mucha presión. Todo esto del tema judicial con su exmujer (Gisella Gallardo). Muchísimo trabajo y eso lo ha tenido bastante complicado”.

Según los antecedentes entregados, el exfutbolista permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica de Los Andes.

En ese contexto, su asistente pidió comprensión y respeto por el momento que atraviesa.

“Esperamos respeto de parte de los medios para cuidar la salud de Mauricio. Una persona que está pasando un muy mal momento, que está tratando de salir a flote”, expresó.

“Y ya tenerlo pronto sano. Que esté de vuelta en los programas, en los podcasts, en Fuerza Fans y en muchos proyectos muy lindos que tenemos en carpeta y que estamos trabajando”, concluyó.

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