Recientemente, en el programa Alfombra Roja de Canal 13 se abordó una grave acusación que lanzó Sergio Rojas contra Roberto Cox.

Vale señalar que durante la mañana de este jueves en «Contigo en la Mañana», el rostro de CHV enfrentó al conductor de «Que te lo digo». Esto debido a antiguos comentarios que, según denunció, lo vinculaban con un delito de extrema gravedad.

«Yo creo que el show tiene un límite cuando, en mi caso puntual, perdón por ser autorreferente, en mi caso puntual me ha imputado delitos gravísimos, uno de los delitos más graves que puede existir en nuestro Código Penal», expresó.

Además, desafió a Sergio Rojas a repetir públicamente sus dichos y presentar pruebas que respaldaran la acusación. Sin embargo, el conductor de «Que te lo digo» evitó profundizar en el tema y le sugirió presentar una denuncia si consideraba que había sido víctima de algún delito.

Las reacciones en Alfombra Roja por los dichos de Sergio Rojas

El enfrentamiento fue tema de conversación en el programa de Canal 13. Allí, los panelistas recordaron el origen de la controversia y cuestionaron la gravedad de las declaraciones atribuidas a Sergio Rojas.

Cecilia Gutiérrez fue la encargada de entregar mayores antecedentes sobre el episodio.

«Después se viralizó el video en redes sociales y lo que dijo Sergio fue en modo de rumor que Roberto Cox esperaba a las niñas afuera de los centros nocturnos, niñas que salían no en todos sus sentidos», comentó la periodista.

Sus palabras provocaron reacciones inmediatas entre los integrantes del panel.

«Esa excusa del ‘rumor’ da para todo», cuestionó Nacho Gutiérrez.

Marcela Vacarezza tampoco ocultó su rechazo frente a la situación. «Qué feo. Es súper grave», comentó.

En tanto, Pancha Merino indicó: «Eso es horrible».

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