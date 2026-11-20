Bayron Fire y El Jordan 23 sorprendieron tras colaborar por primera vez. El temas es «No Hagas Como Si Nada», un reggaetón cargado de ritmo y sensualidad que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

La canción presenta una historia marcada por la atracción y el coqueteo. Con miradas cómplices, ganas de bailar y una conexión que parece ser mutua.

Vale señalar que Bayron Fire que viene de protagonizar una exitosa presentación en la tercera noche de Expo Quillota, donde reunió a más de 22 mil personas en una jornada que también fue transmitida por Mega.

Este buen momento coincide con el alcance de «Ya Estoy Llegando», su nueva versión del clásico de Divino. El videoclip superó el millón de visualizaciones en YouTube durante sus primeras dos semanas y actualmente se acerca a los 2,1 millones.

Sobre el estreno junto a El Jordan 23, Bayron Fire manifestó su entusiasmo y reconoció que el proyecto tardó en concretarse.

«Estoy entero contento de que salga este tema con el Jordan porque costó caleta poder sacarlo, pero tengo un equipo bacán que se la jugó toda, y estoy seguro de que va a romper», señaló.

Bayron Fire y El Jordan 23 buscan llegar al público internacional

La colaboración también apunta a conquistar nuevos mercados. Desde ONErpm ya trabajan en una estrategia de difusión internacional, con especial atención en México, España y Argentina, países que figuran entre las principales audiencias de ambos artistas fuera de Chile.

Para El Jordan 23, conocido por éxitos como «Cabaña» y «Bailando», esta unión era una colaboración pendiente que finalmente pudo concretarse.

«El Bayron es uno de los grandes del género, y hace rato que teníamos ganas de hacer algo y por fin ahora se dieron las cosas», mencionó.

El sencillo también comenzó a generar movimiento antes de su estreno. De acuerdo con el equipo detrás del lanzamiento, el audio fue usado miles de veces en TikTok incluso antes de llegar oficialmente a las plataformas.

Por otra parte, el videoclip acompaña la propuesta musical con una puesta en escena marcada por el lujo y el glamour, con ambos intérpretes como protagonistas.

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