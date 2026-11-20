El estreno de GTA VI ha dado mucho que hablar y la música es uno de los protagonistas

Rockstar Games y Atlantic Records lanzaron oficialmente «Grand Theft Auto VI: The Album»: La banda sonora que acompaña la próxima entrega de la popular franquicia de videojuegos.

El proyecto reúne un total de 34 canciones originales, con una selección de artistas internacionales que representan distintos géneros y estilos musicales. Entre los nombres confirmados aparecen Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy, Travis Scott, Fuerza Regida y Cardi B, entre otros.

El álbum busca capturar la identidad musical de Vice City y Leonida, los escenarios donde se desarrollará esta nueva entrega. Además, estará disponible en todas las plataformas de streaming, permitiendo que los seguidores puedan escuchar sus canciones incluso fuera del videojuego.

GTA VI celebrará su lanzamiento con festival musical en Miami

El estreno de la banda sonora también tendrá una celebración especial. Este sábado 21 de noviembre se realizará «Grand Theft Auto VI: The Festival». Evento que se desarrollará en Mana Wynwood, Miami y reunirá a varios de los artistas vinculados al proyecto.

La jornada contará con una alineación internacional que incluye a Travis Scott, Cardi B, CA7RIEL & Paco Amoroso, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Justice, Kodak Black y Fcukers.

La colaboración entre Rockstar Games y Atlantic Records busca continuar con una de las características de la franquicia. Hablamos de su capacidad para conectar los videojuegos con la música y las tendencias culturales de distintas generaciones.

En esa línea, la nueva entrega también incorporará una evolución de sus tradicionales estaciones de radio, junto con una banda sonora dinámica y distintos espacios musicales integrados en la experiencia de juego .

El álbum también tendrá ediciones físicas

Además de su llegada a los servicios digitales, «Grand Theft Auto VI: The Album» contará con distintas versiones físicas en vinilo y CD.

Entre las ediciones especiales destacan tres lanzamientos exclusivos de Atlantic Records. Un vinilo de edición limitada con líquido en su interior, otra versión con diseño salpicado y un CD con presentación jewel case. Todas tendrán diseños de empaque inspirados en la estética del videojuego.

Además, se anunciaron ediciones especiales para distintas tiendas internacionales, entre ellas Amazon, Best Buy, Walmart, Target, Barnes & Noble y Urban Outfitters, además de comercios independientes de discos.

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