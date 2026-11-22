José Antonio Neme reaccionó a la controversia que protagonizaron Johannes Kaiser y Emilia Schneider, luego de que el exdiputado utilizara expresiones masculinas para referirse a la parlamentaria.

La polémica surgió durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, donde Kaiser llamó a Emilia Schneider “el señor Schneider” y posteriormente “el o la excolega Schneider”.

Tras estas declaraciones, la diputada respondió en Radio Infinita y aseguró que los comentarios no la afectan personalmente, aunque advirtió sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de discursos.

En medio de las reacciones, el conductor de Mucho Gusto publicó un video en sus redes sociales para entregar su opinión.

José Antonio Neme estalló contra Johannes Kaiser

Al comenzar su reflexión, el periodista explicó que normalmente evita pronunciarse sobre estas controversias fuera de su programa.

“Yo nunca opino fuera del programa en general sobre algunos temas, pero he estado siguiendo lo que han dicho el diputado y la diputada, y sin ánimo de polemizar con ninguno de ellos, yo te juro que encuentro que es un debate tan estéril, una pérdida de tiempo“, expresó.

“Dejemos fuera el ideario político, ideológico, incluso biológico… vamos netamente a la funcionalidad de las conversaciones, para qué tenemos un debate, a la otra persona hay que llamar como se sienta cómoda”, manifestó.

Luego, el comunicador reforzó su postura con una comparación: “¡Qué me importa si es planta, perro, gato semáforo! Que la persona se sienta feliz y dígaselo”.

“¡Que le digan como ella quiera! ¡Qué te importa lo que tenga en su ropa interior! Si cambia la biología que la cambie, ¿Cuál es le problema?”, sostuvo.

Posteriormente, José Antonio Neme insistió: “Por qué la cosa de agregarse problemas a la vida. ¡Qué te importa lo que hace en la cama o tiene entre las piernas! ¡Déjate de huevear!”, exclamó.

“Y respecto a los menores de edad, no hay planes para hormonizar niños, ¡Córtenla con esa huevada! Están hablando pelotudeces”.

“El niño cuando se adolescente verá que hace con son entrepierna, con su trasero, su espalda, con su abdomen”, cerró.

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