Las redes criticaron a Emilia Dides tras viaje al extranjero y Sammis Reyes la defendió con todo: «A mí nadie me hace sentir mal por hacer mi trabajo»

Sammis Reyes salió en defensa de Emilia Dides luego de que la cantante recibiera críticas en redes sociales por viajar a Estados Unidos y dejar a su hija al cuidado del deportista.

La ex Miss Universo Chile asistió a la ceremonia de los Latin Grammy Awards, realizada en Las Vegas, instancia que generó cuestionamientos de algunos usuarios, quienes apuntaron a su ausencia en medio de sus compromisos laborales.

Ante los comentarios, Sammis Reyes publicó un video en su cuenta de Instagram para responder a quienes cuestionaron a su pareja por realizar el viaje mientras él se hacía cargo de Mía, la hija que tienen en común.

“Qué crudas son las mujeres muchas veces entre ellas. Me causa mucha curiosidad que haya tantos comentarios sobre el viaje de Emilia al extranjero, a Las Vegas, que es una tremenda oportunidad, y en vez de apoyarla, muchas personas están preguntando por Mía, mi hija, quien está bajo mi cuidado”, expresó al comienzo del registro.

Las redes criticaron a Emilia Dides tras viaje al extranjero y Sammis Reyes la defendió con todo

En el video, el deportista también planteó una diferencia en la forma en que la sociedad juzga a hombres y mujeres: “Cuando yo viajo, cada fin de semana, a lo largo de Chile, región por región, buscando al hombre y a la mujer más atlética, a mí nadie me hace sentir mal por hacer mi trabajo”, señaló.

“Esa es la idea de una relación moderna, que el hombre apoye a la mujer y la mujer al hombre y literalmente eso es lo que nos falta para entendernos mejor, así que un abrazo a todos, gracias por el cariño siempre”, recalcó.

Además, aprovechó la instancia para dedicarle unas palabras a su pareja: “Para las personas que tienen preguntas, créanme que Emilia es una madre increíble, la mejor del mundo”, afirmó.

El exjugador de la NFL también acompañó la publicación con un mensaje en el que reforzó su postura: “Criar a un hijo(a) es un deporte de equipo… No una tarea exclusiva de la mujer. Eres la mejor mamá del mundo Emilia Dides. Nosotros somos papás modernos y potenciamos las carreras del otro. Sale a mostrarle al mundo QUIEN ES Emilia Dides. TE AMO», escribió.

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