Jhendelyn Núñez preocupó a sus seguidores tras revelar delicada enfermedad: «Llevo 27 años conviviendo con dolores, los últimos 10 cada vez más»

Jhendelyn Núñez sorprendió a sus seguidores al revelar una enfermedad crónica que identificó luego de pasar 27 años experimentando fuertes dolores menstruales.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la exparticipante de Fiebre de Baile contó que durante gran parte de su vida consideró normales estas molestias, pese a que aumentaron de intensidad con el tiempo.

Según explicó, comenzó a sospechar de su condición después de publicar un registro de lo que inicialmente pensó que era una crisis de colon. En ese momento, varias seguidoras compartieron sus experiencias y la motivaron a investigar sus síntomas.

“Gracias a ustedes, chiquillas, yo hoy sé que tengo endometriosis a raíz de ese video que subí de una supuesta crisis de colon”, expresó.

Jhendelyn Nuñez preocupó a sus seguidores tras revelar delicada enfermedad

La comunicadora reconoció que durante años minimizó las molestias: “Es que también normalizo un poco los dolores, porque son muy fuertes, son contracciones. A raíz de sus testimonios yo hoy puedo saber que tengo esta enfermedad crónica”, agregó.

“No sea como yo, tirón orejas para mí, que yo me cuido la alimentación, que voy al gimnasio todos los días y qué saco si no voy al doctor”, reflexionó.

Además, Jhendelyn Núñez aprovechó la instancia para aconsejar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares: “Llevo 27 años de mi vida normalizando dolores menstruales. Si tiene dolores, vaya a una especialista, trátese para tener una mejor calidad de vida”, señaló.

Finalmente, la modelo explicó que comenzó a menstruar a los 11 años y detalló cómo evolucionaron sus síntomas.

“Llevo 27 años conviviendo con dolores, los últimos 10 cada vez más fuertes”, escribió junto a la publicación.

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