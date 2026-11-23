Durante el último tiempo, Carlos Peluquero ha alcanzado gran popularidad en redes sociales. Desde su peluquería en Batuco, comuna de Lampa, el creador de contenidos ha conseguido conquistar a miles de usuarios con sus particulares ocurrencias.

Actualmente, acumula más de 97 mil seguidores en TikTok, mientras que su cuenta de Instagram está cerca de alcanzar los 60 mil.

Una de las frases que ayudó a impulsar su fama fue «¿Podrán? ¡Jamás!». Además, ha protagonizado otros momentos virales, como el video en que enfrentó, junto a su gato, a un ratón que se había metido en su lugar de trabajo.

Su personalidad también ha traspasado las redes sociales e incluso ha llamado a «HiperActiva, Vamo a Calmarno», donde ha protagonizado divertidos intercambios con Jaime Proox y Roberto Rosinelli.

Y recientemente, Carlos Peluquero volvió a llamar la atención. Ahora por sus declaraciones, en una entrevista con el programa Influencer Callejeros, donde conversó con Iván Martínez sobre distintos aspectos de su vida y su experiencia en internet.

Las palabras de Carlos Peluquero

En medio de la entrevista, el hombre explicó que su audiencia ha cambiado considerablemente y que eso también influyó en el contenido que publica.

«Escúchame, tú no me vas a creer. Yo antes jugaba como mujer, ¿cierto? Y ahora te das cuenta que me siguen más como hombre, no como mujer», indicó.

Posteriormente, se dirigió directamente a las cámaras para explicar por qué decidió dejar atrás las caracterizaciones femeninas que realizaba en sus videos.

«Yo ahora no hago videos de mujer porque tengo más seguidores niños», expresó.

«Yo le tengo respeto a los niños, chicos. Por eso nunca más me voy a vestir de mujer», añadió.

Ante sus declaraciones, Iván Martínez le recordó que las redes sociales están destinadas a personas mayores de 18 años. Sin embargo, Carlos Peluquero insistió en que recibe mensajes de niños que lo reconocen y le expresan cariño.

«Oye, pero si yo subo ventanita y los niños chicos me dicen: ‘Hola tío, te amo’. Y yo, muerta», concluyó.

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