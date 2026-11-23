Recientemente, Angélica Sepúlveda alzó la voz debido a algunos comentarios que ha recibido sobre su aspecto físico.

En concreto, la exchica reality utilizó su cuenta de Instagram para explicar los motivos detrás de su pérdida de peso y aclarar algunas especulaciones que surgieron entre sus seguidores.

Angélica Sepúlveda aseguró que se siente cómoda con su nueva apariencia y que el cambio responde a sus propias preferencias.

«Estoy flaca porque me gusta», señaló.

En este sentido, la ganadora de «Granjeras» reveló que lleva tres meses modificando sus hábitos, tanto en la alimentación como en el ejercicio.

Según explicó, actualmente sigue una dieta agroecológica y complementa sus entrenamientos en el gimnasio con sesiones de cardio.

«No es producto de cirugías ni porque esté con depre, porque el turco ‘me dejó con el vestido planchado’, como muchas me están escribiendo», indicó Angélica Sepúlveda.

Además, la exchica reality criticó a quienes comentan sobre su cuerpo y posteriormente la acusan de tener actitudes de hostigamiento hacia otras personas.

«Ah, pero después critican que yo hago bullying y bla bla bla», comentó.

La reciente ruptura de Angélica Sepúlveda

Vale señalar que todo esto se produce a poco tiempo de su separación de Gürsel Saglam, ciudadano turco con quien mantenía una relación y con quien incluso había proyectado llegar al altar.

El término ocurrió de forma inesperada. Según relató anteriormente, Saglam hizo sus maletas y viajó rumbo a Turquía apenas dos horas después de comunicarle su decisión de poner fin al romance.

La ruptura golpeó emocionalmente a Angélica Sepúlveda, quien reconoció lo difícil que fue enfrentar la situación. Sin embargo, durante este período también encontró apoyo en su entorno cercano.

Para sobrellevar el proceso, decidió alejarse de la rutina y trasladarse al campo junto a sus padres, donde buscó tranquilidad y compañía mientras enfrentaba el término de la relación.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google