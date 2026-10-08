The Australian Bee Gees Show llega a Santiago para revivir los grandes clásicos de los Bee Gees: fecha, recinto y venta de entradas

La música de los Bee Gees volverá a tomarse Santiago con un espectáculo que promete transportar al público a una de las épocas más recordadas de la música disco.

Se trata de The Australian Bee Gees Show, reconocido tributo internacional que llegará a Chile para presentarse el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 21:00 horas, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, ubicado en Las Flores 13000, en el sector de San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

El espectáculo repasará algunos de los mayores éxitos de la agrupación formada por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, con un repertorio que incluye canciones que marcaron a distintas generaciones.

Se espera que la noche cuente con grandes éxitos como «More Than A Woman», «Night Fever», «Stayin’ Alive» y «How Do You Mend A Broken Heart».

Un show que mantiene viva la época dorada de los Bee Gees

The Australian Bee Gees Show cuenta con una extensa trayectoria internacional y mantiene una residencia permanente en el Excalibur Resort & Casino de Las Vegas, donde se presenta desde febrero de 2011.

Durante su recorrido por la ciudad estadounidense, el espectáculo ha sido reconocido en dos oportunidades como el mejor show tributo de Las Vegas.

Su propuesta busca ir más allá de interpretar las canciones de los Bee Gees. El montaje incorpora elementos relacionados con la imagen, el sonido y la personalidad de la agrupación para recrear sobre el escenario parte de su esencia.

El público podrá disfrutar así de un recorrido por diferentes etapas de la carrera de los hermanos Gibb. La presentación combinará música en vivo y puesta en escena para recordar el período en que los Bee Gees se transformaron en referentes de la música disco y la cultura popular.

Ahora, el espectáculo aterrizará en Chile después de presentarse en distintos escenarios internacionales. La apuesta será reencontrar al público con canciones que continúan formando parte de la memoria musical de varias generaciones.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de MercurioTickets.

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