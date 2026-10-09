«Gordita, perdón por quitarte la pega»: Filtran que dos figuras de Canal 13 habrían tenido tenso cruce en los camarines

Recientemente, salió a la luz un supuesto encontrón que se habría dado entre Laura Prieto y Pancha Merino en medio de los preparativos para el regreso de «Alfombra Roja» de Canal 13.

El episodio fue comentado en el programa «Que Te Lo Digo», donde Luis Sandoval entregó detalles de lo que habría ocurrido entre ambas figuras.

Según explicó el periodista, la situación se habría producido el lunes, mientras el equipo se alistaba para el retorno del espacio televisivo. En ese contexto, Laura Prieto habría estado en el sector de maquillaje cuando Merino habría llegado al lugar.

La supuesta frase de Pancha Merino a Laura Prieto

Luis Sandoval contó que Pancha Merino se habría acercado a Laura Prieto para lanzarle un polémico comentario.

«Gordita, perdón por quitarte la pega», habría dicho la actriz.

«La Pancha la ningunea en camarines, se da media vuelta y se va», indicó Luis Sandoval.

Además, señaló que Laura Prieto «habría quedado absolutamente descolocada porque fue a pito de nada», afirmó Sandoval.

Vale señalar que esto ocurre después de que Pancha Merino llegó a «Alfombra Roja», espracio que tomó el lugar de «Hay que decirlo» y en el que no fue considerada la ex de JC Rodríguez. En tanto, está en Jet Set, espacio digital que le hace la previa.

Por otro lado, Luis Sandoval aseguró que, tras enterarse de lo ocurrido, decidió comunicarse directamente con la comunicadora para conocer su versión de los hechos.

Sin embargo, según contó Laura Prieto evitó profundizar en el tema. «Me dice ‘no puedo hablar’ y me manda un emoji como de disculpas», contó.

También te podría interesar: «Un acumulado de hechos…»: Marcelo Lagos lanzó preocupante advertencia tras aluvión en Las Condes

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google