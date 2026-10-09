«Ni siquiera se preocupó de preguntar»: indignación con conductor en Las Condes por cuidar la «facha» y retrasar ayuda a afectado

Un insólito episodio ocurrido en medio de la emergencia por el aluvión en Las Condes, el que ha dado mucho que hablar.

Resulta que un conductor ingresó a un sector restringido, quedó atrapado en el barro y necesitó ayuda para salir. Sin embargo, fue su actitud lo que terminó generando críticas.

El hecho fue registrado por CHV Noticias. Un hombre ignoró las advertencias y se metió con su vehículo en una zona donde se desarrollaban trabajos de emergencia.

En ese momento, varias personas y una grúa lo ayudaron a salir del lugar. Y la situación ocurrió mientras los trabajadores intentaban rescatar el automóvil de César, quien llevaba horas esperando para recuperar su vehículo, que permanecía enterrado en el barro.

Pese a la ayuda que recibió, el joven nunca se bajó de su auto. Luego se retiró entre risas y sin ensuciarse los zapatos, una actitud que molestó a quienes presenciaron la escena.

«Me metí mal, vine a ver a mis abuelos si estaban bien, y no caché dónde salir… La cagué. El gallo de la grúa me dijo cómo proceder, cómo sacar el auto. Venía saliendo de la oficina, no estaba con facha para bajarme al barro. Ya me hice famoso (en redes sociales)», indicó.

La crítica de Daniel Matamala

La reacción del conductor no pasó inadvertida para César, quien seguía esperando por su vehículo y manifestó su molestia frente a la situación.

«Y riéndose el sinvergüenza. Quiero que lo saquen pronto (el vehículo) para irme a mi casa», cuestionó.

El episodio también provocó una reflexión del periodista Daniel Matamala, quien cuestionó la falta de agradecimiento del joven hacia quienes lo ayudaron en medio de las difíciles condiciones climáticas.

«Uno entiende que se cometa un error. Igual me da un poco de rabia que en una situación como esta, si tú ves que la gente te está ayudando, afuera, muriéndose de frío, mojándose bajo la lluvia, sacándote del lugar, por lo menos te bajas, les agradeces, les preguntas si los puedes ayudar en algo; ni se ensució los zapatos, el hombre. Me parece cara de palo su actitud… Por lo menos, bájate y agradece», expresó.

«Un mínimo de humanidad y empatía: dar las gracias. Se fue para la casa, ni siquiera se preocupó de preguntar… Da harta rabia», agregó.

Como era de esperarse, esta situación se viralizó en redes sociales, donde hubo múltiples críticas a la actitud del hombre.

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