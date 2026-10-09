Bierfest llega al Parque Padre Hurtado con rock, cerveza y gastronomía: fecha y cómo comprar entradas

Se acerca una nueva edición de Bierfest Santiago, evento que regresará con una jornada al aire libre para disfrutar de la música y distintas propuestas cerveceras. Instancia, en la que se juntarán el rock nacional, la cerveza artesanal y la gastronomía

Con más de 15 años de historia, el festival se realizará el próximo sábado 7 de noviembre, desde las 12:00 horas, en el Parque Padre Hurtado de La Reina.

La cita promete reunir a distintas generaciones en torno a una cartelera que combina nombres destacados de la escena musical chilena.

El line up de Bierfest Santiago 2026

Uno de los principales atractivos del evento será su programación musical. Gepe, Glup!, Gufi, Tronic, Los Mox, Fother Muckers y Déjenme Dormir serán parte de una jornada que recorrerá distintos sonidos del rock y el pop nacional.

La propuesta también contempla una amplia oferta de cerveza artesanal. En total, participarán 28 cervecerías. Entre ellas Ayewun, Altamar, Cerros de Chena, Nydbier, Independencia, Mystic Beer, Oktava, Bifrozt, Calavera, Darkolics, Cuello Negro, Maihue, Kauert, Río Sur, Aconcagua y Nirivilo.

El público podrá conocer diferentes variedades y estilos, desde alternativas clásicas hasta propuestas más experimentales.

La experiencia se complementará con una zona de foodtrucks que ofrecerá distintas opciones gastronómicas. Además, el recinto contará con espacios habilitados para el descanso, en un formato pensado para disfrutar durante toda la jornada.

Otro dato importante es que Bierfest Santiago 2026 es un evento pet friendly, por lo que los asistentes podrán acudir con sus mascotas. Asimismo, los menores de 10 años tendrán entrada gratuita si van acompañados de un adulto responsable.

Las entradas para el festival están disponibles a través de Ticketplus.

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