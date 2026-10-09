Popular exchica reality tendrá que ser operada tras grave accidente en su cumpleaños: «Estoy muy triste, muy frustrada»

Recientemente, Chilota, recordada por su participación en el reality «Mundos Opuestos» dio a conocer que vivió una compleja situación durante su cumpleaños.

La influencer sufrió un accidente el pasado 4 de octubre que la llevó a urgencias y cambió por completo sus planes para las próximas semanas

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido contó cómo ocurrió todo y mostró las muletas que necesitará para desplazarse durante su recuperación.

Vale señalar que el cumpleaños marchaba de manera correcta. La joven estuvo, además de reencontrarse con su pareja, quien viajó desde Argentina para acompañarla en la celebración.

Sin embargo, la jornada dio un giro inesperado cuando se encontraba con sus amigos a la espera de asistir a una fiesta electrónica en Santiago.

«Les voy a hacer un unboxing de mis muletas mientras les cuento cómo fue que pasé de tener el mejor cumpleaños de mi vida a terminar en urgencias y posteriormente en silla de ruedas», señaló en su cuenta de Instagram.

Chilota tendrá que operarse

La joven señaló que se cayó de una escalera y terminó con una grave lesión en el tobillo derecho. La situación obligó a trasladarla a un centro asistencial, donde el equipo médico le realizó diferentes exámenes para determinar el daño.

Entre los procedimientos estuvieron radiografías y una ecografía. También recibió la evaluación de un traumatólogo especializado en tobillo y pie.

De este modo, cofirmó que tuvo una rotura completa del tendón y del ligamento del pie derecho, además de un esguince agudo. Debido a la gravedad del diagnóstico, Chilota tendrá que someterse a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, cuando compartió los detalles de lo ocurrido, todavía no tenía una fecha definida para la operación.

«No quiero transformar esta tragedia como en algo cómico, porque no lo es, y no romantizo de ninguna manera los accidentes ni terminar en las condiciones en las que estoy ahora. Estoy muy triste, muy frustrada por la situación que estoy viviendo«, mencionó la joven.

Además, expresó: «Tengo una vida tan activa que se me vino todo abajo».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google