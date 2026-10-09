Tras polémico quiebre: extrabajadora filtra lo que supuestamente pasaba cuando Douglas y Ana Sol discutían

El quiebre entre Douglas y Ana Sol Romero sigue generando comentarios. Esta vez, una persona que conoció de cerca la intimidad de la expareja decidió entregar su testimonio y recordar cómo era la convivencia puertas adentro.

Se trata de Hilaria Arauz, quien trabajó durante 10 años en el hogar del cantante y la comunicadora. Durante ese período estuvo a cargo del cuidado de sus tres hijas e incluso acompañó a la familia durante un año en Estados Unidos.

En dialogo con La Cuarta, la mujer recordó distintas situaciones que presenció mientras trabajaba con ellos. Además, destacó la relación que Douglas mantenía con sus hijas y defendió su calidad humana.

«Un excelente papá, una excelente persona», indicó al referirse al intérprete.

Las palabras de la exasesora del hogar Douglas y Ana Sol Romero

Uno de los aspectos que abordó la extrabajadora tuvo relación con la forma en que, según su relato, se desarrollaban algunos conflictos entre Douglas y Ana Sol Romero.

Arauz aseguró que las discusiones podían tener consecuencias en el acceso del cantante a su dinero. De acuerdo con su testimonio, la comunicadora bloqueaba sus tarjetas bancarias cuando ambos atravesaban momentos complicados.

«La señora Ana Sol siempre cuando había conflicto con don Douglas, ella le bloqueaba las tarjetas. Él no podía sacar plata ni nada», indicó.

La mujer también recordó que el artista llegó a pedirle dinero en efectivo durante esas situaciones. Incluso, mencionó la frase que, según contó, él habría utilizado para solicitarle ayuda: «Yayita, ¿tiene plata?».

En su relato, Arauz también sostuvo que Ana Sol Romero solía levantar más la voz durante las discusiones. Además, aseguró que en una ocasión tuvo que intervenir para que Douglas pudiera ver a sus hijas, luego de un desacuerdo entre ambos.

Otro de los temas que abordó fueron las versiones que apuntan a supuestos celos del cantante durante su relación con la comunicadora. Sobre ese punto, la extrabajadora manifestó su desacuerdo.

«Eso no lo creo de don Douglas. No lo creo», señaló.

Pese a las situaciones que describió, Hilaria Arauz aclaró que su experiencia laboral con ambos no estuvo marcada por problemas personales. De hecho, aseguró que mantuvo una buena relación con los dos durante el tiempo que trabajó en su hogar.

«Yo nunca tuve problema con ninguno de los dos», aseguró.

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