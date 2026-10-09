Amenaza de tsunami en Chile tras terremoto en Panamá: revisa las zonas bajo aviso

El terremoto de magnitud 7,6 que sacudió Panamá encendió las alertas en Chile. Este viernes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) emitió un aviso por una posible amenaza de tsunami que se extiende desde la región de Arica y Parinacota hasta el territorio chileno antártico.

El organismo estableció distintos niveles de advertencia según la zona. La principal diferencia está en Isla de Pascua, donde se decretó estado de «precaución» ante la posibilidad de que se produzca un tsunami menor.

Decretan estado de «precaución» e Isla de Pascua

De acuerdo con la información entregada por el SHOA, las olas podrían alcanzar Isla de Pascua cerca de las 22:41 horas de este viernes. Esto según el horario continental de Chile. En el territorio insular, la hora estimada corresponde a las 20:41.

Este escenario contempla la posibilidad de variaciones en el nivel del mar asociadas al movimiento sísmico registrado en Panamá.

En tanto, para el resto de las zonas incluidas en el aviso, el SHOA estableció un estado «informativo». Esta categoría corresponde al nivel más bajo de los escenarios considerados por el organismo para este tipo de fenómenos.

Según los antecedentes entregados, esta condición no implica una amenaza de tsunami, ya que las variaciones del nivel del mar no superarían los 30 centímetros.

Las zonas comprendidas en el estado informativo son las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá; el sector norte de Antofagasta, hasta el límite sur de la comuna de Mejillones, y el sector sur, desde el límite norte de la comuna de Antofagasta. También se incluyen la zona norte de Atacama, hasta el límite sur de la provincia de Copiapó, y la zona sur, desde el límite norte de la provincia de Huasco, además de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, el archipiélago de Juan Fernández y la isla San Félix.

El aviso del organismo también abarca las regiones de O’Higgins, del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. En Los Lagos, considera el sector norte, desde el límite regional norte hasta la isla Doña Sebastiana, y el sector sur, desde esa isla hasta el límite austral de la región. Finalmente, incluye las regiones de Aysén y Magallanes, junto con el territorio chileno antártico.

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