Vanesa Borghi se sinceró sobre la pérdida de su hija Clara: entregó un consejo a quienes viven el mismo dolor

Recientemente, Vanesa Borghi se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. La comunicadora fue invitada al programa «Somos Más Que Moda», donde conversó con Florencia Merlez y Carola Montenegro sobre su experiencia con la maternidad y recordó la pérdida de su hija Clara.

Durante la entrevista, la comunicadora reflexionó sobre el duelo perinatal y cómo esta dolorosa experiencia transformó su manera de entender el amor.

«Creo que, de partida, la pérdida de Clara me enseñó lo que es el amor verdadero, lo que es el amor, aunque no esté la persona», expresó.

Vanesa Borghi entregó un mensaje a quienes enfrentan una pérdida

En esta oportunidad también abordó lo difícil que puede resultar despedirse de un ser querido. Para explicar sus sentimientos, recordó la muerte de su padre durante la pandemia.

«En la pandemia yo no pude despedirme de mi papá, no pude estar con él, no pude abrazarlo, no pude decirle te quiero», contó Vanesa Borghi.

A partir de estas experiencias, la comunicadora compartió un mensaje para quienes atraviesan una pérdida. Reconoció que el dolor no desaparece, pero que es posible aprender a convivir con él.

«Creo que uno en el momento piensa que no puede, pero le diría a una persona que está pasando algo así que sí vas a poder, que vas a aprender a con eso, que no dejará de doler, que será distinto, pero uno tiene que mirarlo con la mirada del amor», mencionó.

Además, Vanesa Borghi habló de la maternidad. En este sentido, aseguró que disfruta su trabajo, pero que su familia ocupa el primer lugar en su vida.

«Yo trabajo y amo trabajar, pero no es mi prioridad, mi prioridad es mi familia», afirmó. Además, agregó: «Creo que ser mamá a mí me vino a cambiar para mejor».

Por último, la comunicadora adelantó detalles de su matrimonio con Carlos Garcés. «Tengo dos vestidos para la ceremonia religiosa. Uno lo vi y me enamoró y el otro es un poquito más sexy, más jugado, más para bailar y para el civil haré un apoteósico y me lo hará Makarena Montaner», señaló Vanesa Borghi.

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