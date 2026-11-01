«Éramos pillas…»: Cony Capelli destapó desconocido secreto entre los participantes de Gran Hermano

Cony Capelli recordó su paso por la primera temporada de Gran Hermano Chile y sorprendió al contar una de las prácticas que realizaban los participantes para ponerse de acuerdo durante las nominaciones.

La ganadora de la edición de 2023 participó en el react del casting de la tercera temporada del reality de Chilevisión, instancia en la que repasó cómo cambió su vida tras ingresar al encierro.

Durante la conversación, la bailarina también recordó cómo era su situación antes de recibir la propuesta: “Yo estaba estudiando en un preuniversitario. Había juntado plata para estudiar en la universidad, estaba súper bien, sacando 900 puntos en lenguaje”, recordó.

Según relató, fue Suro Solar quien la convenció de aceptar: “ Suro me dijo que cada vez que lo veo, hay una historia de contar. Al principio le dije que no porque no me veía en un reality, pero me convenció”, relató.

Cony Capelli destapó desconocido secreto entre los participantes de Gran Hermano

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Cony Capelli habló sobre las votaciones dentro de la casa. La bailarina reconoció: “Nunca hubo mucha estrategia, o sea, para ser sincera y que la gente lo sepa, sí nos soplábamos por quién votar”, admitió entre risas.

“Llegaba y miraba a la Pincoya, decíamos que los votos iban para allá, por ejemplo a la Maite. Éramos pillas, la pillería del chileno…”, comentó.

La comunicadora también reflexionó sobre la intensidad de su experiencia en el encierro y cómo la exposición frente a las cámaras permitió que el público conociera distintas facetas de su personalidad.

En ese contexto, reconoció: “Adentro se viven cosas muy fuertes. Fue una de las mejores, pero a la vez peores experiencias de mi vida. Olvídense de las cámaras, es el mejor consejo que puedo dar. Todos hemos hecho cagadas, y eso hace que la gente se identifique con nosotros”.

Finalmente, Cony Capelli aseguró: “Ahora voy a ser mamá. Partí siendo una chica buena para la pelea, me agarré a besos con todos adentro. Ahora estoy en una etapa mucho más tranquila, Gran Hermano te cambia la vida, ahora con mi departamento, tranquila”, expresó.

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