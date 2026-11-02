Tras sus tres conciertos en el Santander Arena: María José Quintanilla consigue importante logro

María José Quintanilla sumó un nuevo hito en su carrera musical. La cantante batió un récord tras convertirse en la primera cantante nacional en agotar tres conciertos en el recinto durante un periodo inferior a 30 días.

Esto tras las presentaciones que realizó el 4, 14 y 30 de octubre. Entre las tres jornadas, la intérprete reunió a más de 40 mil personas en Santiago, confirmando el gran momento que atraviesa su carrera.

Los espectáculos fueron parte de La Quintanilla, en vivo, propuesta que tomó como inspiración su último disco. Recordemos que el álbum llegó en mayo de este año y dio paso a una serie de presentaciones que convocaron a miles de seguidores de la cantante.

Pero el tercer concierto tuvo un ingrediente especial. Al finalizar el show del 30 de octubre, María José Quintanilla recibió una distinción que reconoce a los artistas más importantes que han pasado por el recinto: La Cúpula, el máximo galardón que entrega Santander Arena.

Un nuevo hito en la carrera de María José Quintanilla

Desde la administración del recinto también destacaraon el impacto de la cantante y la relevancia de conseguir tres fechas con entradas agotadas en tan poco tiempo.

Jorge Valenzuela, gerente de Eventos de Santander Arena, valoró especialmente que una artista nacional alcanzara este resultado.

«María José demostró su fuerza y el impacto que tiene hoy la música chilena. Llenar tres veces Santander Arena es un logro enorme, y que lo consiga una mujer chilena lo hace aún más significativo para nosotros. La Cúpula reconoce ese camino y a todos los parientes que la acompañaron», expresó.

Con este reconocimiento, María José Quintanilla puso el broche de oro a una serie de conciertos que convocaron a más de 40 mil personas.

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