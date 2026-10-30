«Mi ego…»: Arturo Longton dejó la grande en redes sociales con radical transformación física

Arturo Longton volvió a dar que hablar en sus seguidores luego de publicar una fotografía que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

El exchico reality compartió un registro en plena vía pública, donde aparece sin polera y exhibe su trabajado abdomen. La imagen no pasó inadvertida. En pocas horas, recibió numerosas reacciones de usuarios y rostros del espectáculo

Arturo Longton acompañó la fotografía con un breve mensaje. «Para mi ego, lo necesito. Saludos», escribió junto a la imagen, que acumuló cientos de «me gusta» y comentarios.

Las reacciones al cambio físico de Arturo Longton

Diversas figuras del espectáculo reaccionaron al registro. Entre ellas, Pamela Díaz, la Maestra Edymar Acevedo, Kika Silva y Joche Bibbó.

Además, sus seguidores también le dejaron comentarios. «Cómo no notan que es IA? Se ve claramente en la esquina el reflejo de mi envidia»; «Tan flojo no eres pq se necesita disciplina para eso»; «Makina de guerra un abrazo mi bro»; «Grande leyenda», fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Arturo Longton.

Vale señalar que sta no es la primera vez que el exchico reality muestra públicamente su evolución. A comienzos de agosto, compartió un video en el que comparó su apariencia y entregó detalles sobre cuánto había cambiado su peso.

«Decidí hacer un video para que vean cómo quedé en un año sin hacer nada. Asqueroso. Bajé de 100 a 82. Estoy contento, me saqué la mierda», indicó en dicha oportunidad entonces.

También te podría interesar: «Nosotros no tenemos ni un p… feeling (…) no tenemos nada que ver, de verdad, mi familia te odia, mis amigas te odian»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google