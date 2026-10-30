Divino y Bayron Fire revivieron un clásico del reggaetón con el lanzamiento de nueva versión de «Ya Estoy Llegando»

El reggaetón de la vieja escuela se encontró con los sonidos de las nuevas generaciones con una colaboración que tiene sello chileno. Divino, una de las voces emblemáticas de la época dorada del género, presentó una nueva versión de «Ya Estoy Llegando», su recordado éxito de 2004, esta vez junto a Bayron Fire.

La canción busca conectar distintas épocas del movimiento urbano sin dejar atrás la esencia que convirtió al tema original en uno de los recuerdos de aquella etapa. A la dupla también se suma Glou, reconocida por su participación vocal en grandes clásicos del reggaetón, entre ellos «Gasolina», de Daddy Yankee.

«Bayron Fire está haciendo un trabajo increíble en Chile y su participación le aporta una frescura brutal al tema sin perder su esencia clásica», señaló Divino sobre el chileno.

La producción estuvo a cargo de Boy Wonder CF, productor multiplatino, y Mati Bomba. El lanzamiento corresponde al tercer adelanto de «Chosen Few Chile», proyecto que reunirá a diferentes exponentes urbanos del país y tendrá un documental complementario. Su estreno mundial está previsto para principios de 2027.

Vale señalar que el sencillo llegó acompañado de un videoclip grabado en Santiago. La pieza audiovisual presenta una carrera de autos con escenas de alta velocidad y una estética inspirada en la saga «Rápido y Furioso». Además, incluye las apariciones de Roxana Hernández y Lucía Jiménez, recordadas por su participación en el programa «Perla», de Canal 13.

Lo próximo de divino y Bayron Fire

El lanzamiento coincide con la visita de Divino al país, donde tiene programado un espectáculo en Arica y una agenda de promoción en distintos medios.

Por su parte, Bayron Fire continúa ampliando sus conexiones internacionales. Entre sus próximos proyectos figuran colaboraciones con Omega, Mati Bomba y Jordan 23. Además, el artista se presentará este 31 de octubre en Expo Quillota, espectáculo que tendrá transmisión por televisión abierta.

Mati Bomba destacó el valor de esta unión: «Divino viene de un público más adulto, mientras que Bayron conquista a las nuevas generaciones, generando ese choque cultural entre padres e hijos».

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