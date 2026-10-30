Conmoción en el mundo de las comunicaciones: confirman muerte de reconocido periodista chileno a sus 79 años

Durante este viernes, se dio a conocer la muerte de Salvador Schwartzmann Hasson, reconocido periodista nacional que tenía 79 años.

La información fue confirmada a Radio Bío Bío, medio en el que trabajó durante cerca de tres décadas. Allí desarrolló una parte fundamental de su trayectoria profesional y se convirtió en una de las voces vinculadas a la historia de la emisora.

Muere Salvador Schwartzmann Hasson a sus 79 años

El comunicador construyó una extensa carrera, principalmente en Concepción y sus alrededores. A lo largo de los años, cubrió distintos acontecimientos de la zona y participó en diversos proyectos periodísticos.

Tuvo pasos por los diarios Color, El Sur y Crónica de Concepción. También formó parte de Canal 9 y de la revista Nos, según consignó Radio ADN.

Su trabajo lo posicionó como uno de los nombres reconocidos del periodismo regional. Durante su recorrido, además, compartió con distintas generaciones de comunicadores y periodistas que desarrollaron sus carreras en la zona.

En sus últimos años, el periodista ya estaba alejado de la actividad profesional. Tras retirarse de las comunicaciones, se radicó en Papudo, localidad de la región de Valparaíso, donde pasó la última etapa de su vida.

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