Luto en Hollywood: fallece Patrick Stewart, recordado por «X-Men» y «Star Trek»

Recientemente, se dio a conocer una triste noticia para el mundo del espectáculo. Resulta que Patrick Stewart, reconocido por sus actuaciones en películas «Star Trek» y «X-Men», falleció a sus 86 años según se público en sus cuentas oficiales en redes sociales.

De acuerdo con el comunicado, el intérprete murió mientras recibía los cuidados de su esposa, Sunny.

Además el texto indica que, Patrick Stewart padecía Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy.

«Siempre atesoraremos la paz y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible», se indica en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patrick Stewart (@sirpatstew)

La trayectoria de Patrick Stewart

Patrick Stewart tuvo una destacada trayectoria que comenzó en el teatro británico, donde formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Luego, dio el salto a la televisión y el cine.

Su reconocimiento mundial llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en «Star Trek: The Next Generation», personaje que retomó en películas y en la serie «Star Trek: Picard». Años más tarde, también conquistó a nuevas generaciones como el Profesor Charles Xavier en la saga «X-Men» de Marvel.

Asimismo, Patrick Stewart destacó por su compromiso social. El actor apoyó diversas causas, entre ellas la defensa de los derechos humanos, la ayuda a víctimas de violencia doméstica y la protección de los animales

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google