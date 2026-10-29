Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda protagonizaron osada sesión de fotos al desnudo

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda volvieron a protagonizar un llamativo momento en «Volverías con tu ex? 2», que será emitido en el próximo capítulo. La pareja tuvo una conversación en la que repasó los conflictos que marcaron su historia y las razones que los llevaron a distanciarse.

«¿Por qué peleábamos afuera tanto, sin motivo alguno? ¿Por qué nos distanciamos si podíamos estar cerca?», preguntó Rai. «Tú sabes que pasaron otras cosas, gente que se metió», respoondió la exchica Yingo.

En este sentido, el joven indicó: «¿Pero tanto puede influir en una relación de dos personas que se aman que se metan otros?», preguntará el joven de 27 años.

«Porque yo no lo podía controlar, en ese minuto sí me importó eso… Los límites que pusiste tú no fueron los que yo necesitaba», contestó Faloon

Mientras que Raimundo Cerda intentó conciliar y mencionó: «Démonos cuenta de lo que está pasando, al nivel que hemos llegado, al nivel de la discusión cuánto ha escalado, ¿bueno?».

El romántico desayuno entre Rai Cerda y Faloon

Al día siguiente, la pareja compartirá un romántico desayuno en el que responderá preguntas sobre su historia. Cuando les consulten por los mejores consejos que han recibido del otro, Faloon destacará los pequeños detalles que Rai le ha ayudado a identificar.

«Yo a lo mejor no veo las cosas con más detalles y tú has visto esos detalles que me han ayudado», explicó.

Raimundo Cerda, por su parte, valoró una enseñanza de su pareja: «No sobre analizar tanto las cosas, que tengo que dejarme confiar más por la persona que dice que me ama».

Posteriormente, Faloon mencionó la ocasión en que Rai quiso conocer a sus hijos y relatará cómo reaccionó ante ese gesto: «Te dije ‘voy a buscar a los niños y si tú quieres te vas’, y me dijiste ‘anda a buscarlos, te espero’, ay no, me derrito».

La diferencia de edad, de diez años, también fue tema de conversación. «Está claro que a mí no se me nota», comentó Faloon, en alusión a su apariencia a los 37 años.

«Siempre he dicho que me encanta tu madurez, pero también tienes esa alma de cabra chica, porque si fueras una señora sería aburrido», respondió Raimundo. Luego, le preguntó si alguna vez imaginó estar con alguien como él.

«Tú sabes la idea que yo tenía, ¿quién va a querer a esta mujer que pasó por esto, que tiene estas responsabilidades? Nadie, menos un joven que está en otra etapa de la vida, qué se va a meter en algo que ya está. Y creo que igual das una lección a mucha gente sobre el estigma de decir ‘esta mina no, ya tiene hijos y está separada’», respondió ella.

Luego, se fueron a un terreno más íntimo. «¿Qué es lo mejor del sexo juntos?», preguntó Faloon, con curiosidad y algo de pudor.

«Para mí es perfecto contigo, ahí tenemos comunicación, y no en lo otro, ahí tenemos una muy buena comunicación en el sexo, es demasiado buena para conversar, para los gustos, para todo, ahí nos comunicamos increíble», contestó Rai.

Todo terminó con una sensual sesión de fotos al desnudo, guiada por un fotógrafo.

Vale señalar que estas escenas se mostrarán en el próximo capítulo de «Volverías con tu ex? 2».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google