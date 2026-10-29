Kevin Hart en el estudio: qué buscan los proveedores de juegos con sus embajadores de marca

Durante años, la cara visible de la industria del juego online fueron los operadores: logos en camisetas de fútbol, comerciales en televisión y campañas con figuras del deporte. Los estudios que diseñan los juegos, en cambio, trabajaban en un segundo plano. Eso está cambiando, y el anuncio de que Kevin Hart conducirá cuatro sesiones en el estudio en vivo de Pragmatic Play los días 6 y 7 de noviembre es una buena muestra de hacia dónde se mueve el sector.

El comediante de Filadelfia, conocido en Chile por películas como Jumanji o Ride Along, no se limitará a prestar su imagen para un afiche. Estará frente a la cámara, acompañando a los presentadores en algunas de las mesas más populares del proveedor, que se darán a conocer el mismo día de cada transmisión. Es una diferencia importante, porque traslada la lógica del embajador de marca al corazón del producto.

¿Por qué un proveedor necesita una cara conocida?

A diferencia de un operador, un estudio de desarrollo no le habla directamente al público. Sus clientes son las plataformas que integran su catálogo. Aun así, la batalla por la atención se libra frente al jugador, y ahí el nombre del proveedor pesa cada vez más. En el casino en vivo esto es especialmente evidente. Plataformas como Betsson reúnen mesas de distintos estudios en un mismo lobby, y cada proveedor compite por destacar con su estilo de producción, sus presentadores y sus formatos.

El movimiento de Pragmatic Play llega además en un momento de redefinición. A mediados de 2026 la compañía decidió abandonar las apuestas deportivas y el bingo para concentrar su inversión en tragamonedas y juegos en vivo. Medios especializados han descrito la llegada de Hart como una de las activaciones con celebridades más llamativas que un proveedor B2B haya montado en su propio estudio.

De Figo a Snoop Dogg: los antecedentes en el sector

La figura del embajador no es nueva entre los proveedores, aunque sí ha ganado terreno. En 2022 la desarrolladora de plataformas Digitain fichó a Luís Figo, ganador del Balón de Oro, y al año siguiente renovó el acuerdo. Su papel tenía un fuerte componente de industria: dar visibilidad a la marca en ferias y encuentros profesionales, donde los proveedores buscan cerrar acuerdos con operadores. En aquel momento, la prensa del sector ya hablaba de una tendencia creciente de empresas B2B apostando por embajadores.

Otros estudios han optado por colaboraciones creativas en lugar de contratos de representación. BGaming lanzó en 2024 su primera tragamonedas protagonizada por una celebridad, dedicada a Snoop Dogg, con la voz del rapero incorporada al juego y su equipo involucrado en el diseño visual. Su directora ejecutiva explicó entonces que la compañía planeaba seguir trabajando con influencers y streamers afines a su visión.

¿Funciona la fama igual en todos los mercados?

No necesariamente. Según un estudio de Statista Consumer Insights recogido por T13, solo un 13% de los chilenos admite haber comprado algo porque lo promocionaba un famoso o un influencer, la cifra más baja entre los siete países latinoamericanos analizados. En Brasil, el porcentaje llega al 44%.

Ese dato ayuda a entender por qué, en esta industria, el embajador funciona mejor como generador de experiencia que como vendedor. Al público chileno le interesa más el espectáculo que la recomendación. Y en el mundo del entretenimiento local la visibilidad pesa tanto que hay quienes quedan fuera de un programa por no ser lo bastante conocidos, lo que confirma que la fama abre puertas, aunque no garantiza conexión con la audiencia.

Los presentadores, embajadores de todos los días

Hay otra lectura menos llamativa, pero quizás más relevante. En el juego en vivo, quienes realmente representan a la marca cada día son los presentadores. Pragmatic Play lo entiende así y ha apostado por la localización: su nueva Mega Wheel Latino se transmite desde un estudio dedicado en Colombia, con presentadores nativos de habla hispana, y se suma a otros formatos regionales lanzados este año, como Speed Blackjack Latino.

Visto desde esa perspectiva, la presencia de una estrella de Hollywood y la de un presentador que habla con acento latinoamericano responden a la misma idea. El jugador ya no busca solo una mesa o una ruleta, busca a alguien con quien compartir el momento.

Queda por ver si estas activaciones se convertirán en algo habitual o si seguirán siendo eventos puntuales. Lo que parece claro es que los estudios han dejado de ser invisibles. Y que, cada vez más, se piensan a sí mismos como productoras de entretenimiento. Para quien se sienta frente a la pantalla, lo más sensato sigue siendo lo de siempre: disfrutar del show como lo que es, una forma de ocio, con límites claros de tiempo y dinero.

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