¡Remezón en la TV! Filtran que popular programa llegaría a su fin por millonarias deudas: figura clave alzó la voz

Recientemente, el programa Sin Filtros ha dado mucho que hablar. Esto debido a que surgió el rumor de eventual cierre del programa político. La información apunta a problemas financieros que incluirían presuntas deudas con trabajadores y proveedores.

Esto lo dio a conocer la periodista Conty Ganem en Plan Perfecto, donde afirmó que el programa acumularía millonarias obligaciones pendientes.

Según su relato, entre los compromisos económicos estaría una deuda con Gonzalo Feito, además de pagos relacionados con proveedores y el estudio en el que se graba el espacio.

Además, Conty Ganem indicó que este jueves 29 de octubre sería la última edición de Sin Filtros. En tanto, Patricio Sotomayor indicó que la decisión se presentaría públicamente como una pausa.

Sebastián Eyzaguirre alza la voz

Frente a esto, una figura clave del programa alzó la voz. Se trata de Sebastián Eyzaguirre, quien publicó un comunicad en su cuenta de Instagram para precisar cuáles son sus funciones y desmentir las versiones sobre eventuales remuneraciones impagas.

El fundador de Sin Filtros explicó que trabaja a través de su propia empresa para Media Promax, productora encargada de gestionar y administrar el programa. En ese contexto, delimitó sus responsabilidades a las áreas creativas.

«En mi condición de persona natural, presto servicios profesionales a través de mi empresa a la productora Media Promax, entidad gestora y administradora del programa Sin Filtros. Mis funciones se circunscriben exclusivamente a la creación, dirección de contenidos y dirección artística del espacio», señaló.

Además, indicó: «De manera ENFÁTICA, que la totalidad de los trabajadores que producen y forman parte del staff del programa se encuentran con sus remuneraciones y cotizaciones previsionales al día».

«A la fecha, no existe ningún trabajador que no haya sido remunerado ni constan obligaciones económicas pendientes por este concepto», continuó.

El comunicador también explicó por qué decidió pronunciarse públicamente. Según indicó, buscaba responder a lo que calificó como «interpelaciones infundadas y mal intencionadas», las que, a su juicio, pretenden responsabilizarlo por asuntos administrativos y financieros que no forman parte de sus funciones.

Por último, Sebastián Eyzaguirre señaló que el representante legal y administrador de Media Promax ha permanecido alejado de sus labores durante el último mes debido a problemas de salud.

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