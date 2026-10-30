Liberan más localidades para el concierto de Kidd Voodoo en el Estadio Monumental: revisa cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Recientemente, se anunciaron nuevas localidades para el concierto de Kidd Voodoo en el Estadio Monumental, «EUFORIA». Esto después del gran éxito de ventas registrado en la primera etapa.

Luego de que se confirmó el show miles de fanáticos intentaron conseguir entradas, lo que provocó el agotamiento de los distintos sectores.

Ante este escenario, se habilitaron nuevos espacios en el recinto de Macul. La medida busca dar una nueva oportunidad a quienes no alcanzaron a comprar sus tickets durante la primera venta.

Recordemos que el show se realizará el próximo 7 de diciembre en el Estadio Monumental y promete convertirse en uno de los hitos más importantes de la carrera del intérprete chileno.

Durante la jornada, Kidd Voodoo repasará los éxitos que han marcado su trayectoria y sus lanzamientos más recientes. Así, el músico prepara un espectáculo que busca reunir a miles de seguidores en uno de los escenarios más grandes del país.

Revisa cuándo salen a la venta las nuevas entradas para el concierto de Kidd Voodoo

Quienes quieran ser parte de esta presentación tendrán una nueva oportunidad para conseguir sus entradas. Las localidades adicionales estarán disponibles desde este viernes 30 de octubre, a las 12:00 horas, a través de PuntoTicket.

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