«Nosotros no tenemos ni un p… feeling (…) no tenemos nada que ver, de verdad, mi familia te odia, mis amigas te odian»

Camila Nash protagonizó un llamativo y duro momento en «¿Volvería con tu ex?» 2, donde se sinceró con Tom Brusse.

El episodio comenzó con una fiesta en la que los participantes enfrentaron distintas dinámicas de seducción. Entre ellas, debieron comer frutillas con chocolate en pareja y escuchar los piropos que los hombres dedicaban a sus actuales parejas o exparejas.

Al finalizar la celebración, los animadores Yamila Reyna y Daniel Valenzuela anunciaron qué participantes pasarían la noche en la Cabaña. Las parejas elegidas fueron Faloon con Rai, Kaoto con Bárbara y Camila Nash junto a Tom Brusse.

Sin embargo, antes de irse a dormir, Camila aprovechó la instancia para sincerarse con su expareja. La influencer le explicó que las actividades sensuales que compartieron durante la jornada le permitieron confirmar que ya no existe atracción entre ambos.

Camila Nash se sincera con Tom Brusse

«Nosotros no tenemos ni un p… feeling, cada día que pasa me doy cuenta y me pregunto cómo pasó. Nosotros no tenemos nada que ver, de verdad, mi familia te odia, mis amigas te odian», le dijo directamente.

Tom Brusse coincidió en que sus personalidades no tienen mucho en común. «Tú y yo no tenemos nada que ver, eso es cierto», respondió. Sin embargo, también dejó claro que no le preocupaba la opinión que sus cercanos tuvieran de él.

La conversación continuó con un balance bastante negativo de la relación. Camila Nash reconoció que solo recuerda con cariño una pequeña parte de la historia que compartieron y apuntó a una infidelidad como el momento que marcó un antes y un después.

«Un pedacito (de la relación) fue bonito, el 70% fue una m… La primera etapa, antes de que me pusieras el cuerno, hasta ahí estuvo bonito, de ahí en adelante fue pura m… que tuve que arrastrar», recordó.

Finalmente, Camila Nash explicó por qué actualmente le cuesta tanto compartir con el español.

«Y hoy obviamente tengo mucha menos paciencia porque ya no me gustas, no me provocas nada, entonces aguantar tu mal carácter no sintiendo nada por ti me es complicado, se me hace una carga bien pesada», finalizó.

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