Hijo de famoso comediante chileno quedó en prisión preventiva por presunto tráfico de drogas

El humorista nacional Mauricio Flores enfrenta una compleja situación. Esto después de que su hijo, Danko Flores Cid, fue detenido por presunta participación en un delito de tráfico de drogas en la región de Tarapacá.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 27 de octubre en la avanzada de Quillagua. Según informó T13, funcionarios de Aduanas detectaron una serie de paquetes sospechosos al revisar un vehículo mediante un escáner.

El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, indicó que el automóvil pretendía salir de la región cuando los fiscalizadores descubrieron que transportaba sustancias ilícitas escondidas en el sector del tablero.

Se trata de la presencia de más de 18 paquetes con droga, específicamente cocaína.

Tras el operativo, Danko Flores quedó a disposición de la Fiscalía Local del Tamarugal para enfrentar el respectivo control de detención. En esa instancia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, medida que finalmente acogió el tribunal.

Además, se estableció un plazo de 120 días para desarrollar la investigación y esclarecer los antecedentes del caso.

El persecutor detalló que todavía existen diligencias pendientes. Entre ellas figura el análisis del teléfono celular del imputado, además de otras indagatorias que buscan determinar las circunstancias del traslado de la droga fuera de Tarapacá. «Estamos a la espera del resto de las diligencias», señaló el persecutor.

Las palabras de Mauricio Flores

Mauricio Flores recurrió a su cuenta de Instagram para referirse al tema. Sin embargo, no entregó mayores antecedentes sobre la situación judicial.

«Como padre, hay situaciones que uno jamás quisiera enfrentar, pero mi deber es estar presente y acompañar», expresó el comediante.

«Hoy nuestra prioridad es permanecer unidos y enfrentar este momento con la mayor fortaleza posible», agregó Mauricio Flores.

Además, llamó a «respetar la privacidad» de su familia y a «comprender mi decisión de no referirme públicamente a esta situación».

Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo. «Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, el apoyo y la empatía que hemos recibido en estos momentos tan difíciles», finalizó.

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