Influencer estadounidense que vive en Chile reveló las 5 razones por las que piensa que es un país de primer mundo: atención a sus palabras

Una joven estadounidense que actualmente vive en un pueblo pequeña en Chile, encontró varias razones para destacar la calidad de vida que ofrece el país.

Se trata de la usuaria de @gringa_vikinga, quien suma más de 18 mil seguidores en Instagram y compartió un video, en el que describió cinco aspectos por los cuales considera que nuestro país sería «de primer mundo».

Los aspectos destacados por la influencer estadounidense

La primera característica que mencionó fue la importancia de los vínculos familiares y comunitarios.

«El enfoque familiar y la comunidad: esto es lo más importante, los almuerzos de domingo, los vecinos que se ayudan; estas cosas no tienen precio», expresó.

Otro aspecto que llamó su atención fue el acceso a la salud pública. «Me llama la atención que muchos servicios de salud son gratis en el sector público; obviamente, ningún sistema es perfecto, pero siento que Chile está haciendo algo muy bien. En Estados Unidos ir al doctor da miedo por la cuenta», señaló.

La alimentación también apareció entre sus razones. «Acá no existen desiertos de comida que lamentablemente sí existen en mi país, que son lugares donde no hay dónde comprar comida fresca. En cualquier pueblo chileno hay feria, carnicería, verdulería y todo es más natural y de la zona», explicó.

A continuación, la estadounidense puso el foco en la infraestructura vial. «Encuentro que los caminos en las carreteras están en muy buenas condiciones y hasta los caminos no pavimentados de tierra tienen muy buena mantención», afirmó.

Y el quinto motivo fue el Internet. «Acá es rapidísimo; incluso en mi pueblo chico tengo fibra óptica y señalan en casi todas partes, en mi país eso no pasa», aseguró.

Como era de esperarse, la publicación de la influencer estadounidense generó múltiples reacciones en Instagram. De hecho, suma más de 27 mil «me gusta» y más de mil comentarios. En este sentido, muchas personas destacaron otros aspectos de Chile.

«El agua potable se puede beber sin peligro para la salud»; «A la lista voy a agregar el helado de piña»; «La Clave Única y poder obtener todo con ‘un click’, en Alemania todo es vía carta y papel», escribieron algunos usuarios.

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