«¡Váyanse a la…!»: Insultó a los conductores de Mega y dejó escapar millonario premio en pleno programa en vivo

Un insólito momento se vivió este lunes en el programa de Mega «La Hora de Jugar». Instancia, en la que los conductores quedaron más que sorprendidos. Todo ocurrió durante una de las tradicionales llamadas telefónicas con las que el espacio entrega premios en dinero.

El concurso, que habitualmente ofrece $1 millón a una persona que conteste el teléfono, tenía una importante novedad este lunes. Por primera vez, el monto había aumentado a $2 millones. Además, quien resultara ganador tendría la posibilidad de participar en un sorteo por otros $52 millones.

Insólito momento en La Hora de Jugar de Mega

En medio de la dinámica, Begoña Basauri, «Chapu» Puelles y Bruno Zaretti eligieron un número al azar y realizaron la llamada. Cuando alguien respondió, los tres conductores hicieron la clásica pregunta del espacio: «¡Dime, cuál, cuál, cuál es tu nombre!».

Sin embargo, la respuesta que recibieron los dejó completamente desconcertados. En lugar de identificarse, el hombre que estaba al otro lado de la línea lanzó un inesperado insulto: «¡Ah, váyanse a la chucha!».

Esto provcó múltiples risas en los conductores. «¡Pero cómo! ¡Nos mandó a la chuchuquiña! ¡Amigo, te perdiste 2 millones de pesos! Es que, amigo, la cagaste con todo», comentó Begoña Basauri entre carcajadas.

Por su parte, Chapu Puelles también manifestó su sorpresa ante lo ocurrido. «Desde que tengo uso de razón, jamás habíamos dado un premio de 2 millones en una llamada de este tipo. Es la primera vez que lo íbamos a hacer. No lo puedo creer», expresó.

Posteriormente, desde el programa de Mega realizaron un nuevo intento. Esta vez, la suerte estuvo del lado de una televidente de Arica, quien logró contestar y quedarse con el premio.

Revisa el inesperado momento a continuación:

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