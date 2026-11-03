Tío René causó revuelo tras protagonizar grabación de cine para adultos con famosa influencer: «Fue muy intenso conmigo…»

Recientemente, René Puente, también conocido como el Tío René sorprendió al participar en una producción de cine para adultos junto a una reconocida figura de la industria, lo que rápidamente llamó la atención.

Su compañera de grabación fue ni más ni menos que Natthy Chilena, quien se encuentra de visita en el país luego de establecerse en Finlandia. Ambos formaron parte de un registro audiovisual que llegó a la plataforma Vodscene.

Después de la experiencia, la intérprete conversó con La Cuarta y entregó detalles sobre cómo fue compartir esta producción con el influencer.

Las palabras de Nathy Chilena

«René es una buena persona, y se enamoró de mí, eso dicen los chiquillos. Debido a esto, fue muy intenso conmigo y despertó su herramienta», comentó según consignó el citado medio.

Pero la grabación no sería un encuentro aislado. Natthy Chilena aseguró que disfrutó el trabajo y que en ningún momento se sintió incómoda. Además, confirmó que ya comenzaron las conversaciones para desarrollar nuevos proyectos juntos.

«Yo en ningún momento me sentí incómoda, lo pasé la raja y seguiremos grabando contenido. Ya empezamos a hablar de negocios para crear contenido y proyectar una modalidad de trabajo, obviamente, siempre con respeto», expresó.

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