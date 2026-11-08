La emotiva despedida de Pancho Saavedra a Sebastián Lelio: «Hasta siempre, Seba…»

La muerte de Sebastián Lelio generó diversas muestras de pesar en el mundo artístico. Entre quienes recordaron al cineasta estuvo Pancho Saavedra, quien compartió una emotiva reflexión sobre los años en que trabajaron juntos.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Lugares que hablan publicó una fotografía de sus comienzos en Chilevisión, etapa en la que coincidió con el realizador y otras personas que formaron parte de sus primeros pasos en televisión.

Junto a la imagen, Pancho Saavedra recordó el proyecto que reunió a aquel grupo y explicó cuánto influyó en su manera de entender el trabajo audiovisual.

El emotivo mensaje de Pancho Saavedra

El animador destacó: “Aquí comenzó todo. Nos hicimos llamar ‘El futuro de Chile’ en @chilevisionoficial. (…) Fue aquí donde aprendí lo que realmente significaba contar una historia. Entendí que hacer televisión era mucho más que poner una cámara frente a alguien. Era observar, escuchar, emocionarse, involucrarse y encontrar esas historias que merecían ser contadas”, partió relatando.

«Aquí conocí la televisión en su forma más pura, la que se hacía con pocos recursos, pero con una pasión enorme. La que nos empujaba a salir a la calle sin saber muy bien con qué nos íbamos a encontrar”, agregó el comunicador.

En ese contexto, recordó especialmente al director, a quien llamaba por su apodo: “Y entre tantas personas que marcaron ese camino, hubo una muy especial: mi amigo Zebra, Sebastián Lelio”, escribió.

«Me enseñó a editar, a construir un relato, a producir una nota. Lo hizo con una paciencia infinita, con generosidad y sin imaginar, probablemente, cuánto significaba para mí todo lo que me estaba enseñando», reveló Pancho Saavedra.

“Hay personas que pasan por tu vida y hay otras que, sin proponérselo, terminan siendo parte de lo que eres. Seba fue una de ellas”.

Para cerrar, volvió a la fotografía que acompañó su mensaje y recordó: “Hoy miro esta foto y me doy cuenta de que no solo estábamos aprendiendo a hacer televisión. Estábamos construyendo una parte importante de nuestras vidas, sin saberlo. Y eso es lo que más me golpea hoy. Pensar en lo rápido que pasó el tiempo y en lo mucho que significaron esos años”.

«Por tu generosidad, por tu talento y, sobre todo, por haber compartido conmigo esos comienzos que nunca voy a olvidar. Hasta siempre, Seba«, cerró Pancho Saavedra.

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